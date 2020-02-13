Экхофф — о трассе в Антхольце: такое ощущение, что у тебя удавка на шее

Норвежские биатлонисты перед стартом чемпионата мира в Антхольце (Италия) отметили, что выступать в этом месте очень тяжело.
«Такое ощущение, что у тебя удавка на шее. Пытаешься чаще дышать и чувствуешь ещё больше усталости в ногах и руках», — приводит слова Экхофф NRK.
«Только здесь у меня возникают сомнения в том, что я вообще смогу добраться до финиша, даже если дистанция короткая. На такой трассе должен возобладать твой мозг, потому что организму это не под силу», — призналась Сюннёве Сулемдаль.
«Если сбивается дыхание, ты уже ничего не можешь поделать. Когда подъезжаешь к огневому рубежу, работая слишком мощно, то крайне сложно обойтись без промахов», — сказал Йоханнес Бё.
«На протяжении многих лет эта арена была худшей для меня. Здесь нужно уметь найти баланс. Если сразу же работаешь по полной, стрелять становится тяжело», — отметил Тарьей Бё.
Чемпионат мира стартует сегодня, 13 февраля, программу откроет смешанная эстафета.
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