Логинов: у меня просто начались боли — без причин

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о проблемах со здоровьем, которые испытывает в нынешнем сезоне.
«Естественно, травмы проявляются по сезону – но я рад, что уже нет таких острых болей, как в ноябре. У меня никогда раньше не возникало проблем ни со спиной, ни с локтем – почему-то они выскочили именно этой осенью. Самое интересное, что не было никаких предпосылок: падений, ударов, перегруза. Просто начались боли – без причин. Из-за травм часть финишной подготовки перед сезоном не то что сорвалась, но смазалась – травмы повлияли на результат.
Для абсолютного восстановления мне нужно абстрагироваться от нагрузок – вообще чтобы не было никаких. Но с ноября и до конца сезона это невозможно – нельзя просто лечь на кровать и ждать. Можно разве что вводить ограничения: я убирал нагрузку со спины, тренировался с одной палкой. Более конкретно займусь восстановлением уже по весне», — цитирует Логинова Sports.ru.
Александр также оценил свою работу на стрельбе.
«Мне иногда передают слова тех, кто имеет отношение к биатлону – бывшие спортсмены, тренеры. Они говорят: Логинову нужно стрелять медленнее, потому что он слишком рискует. Но я-то знаю: это комфортный для меня темп, с которым можно рассчитывать на чистую стрельбу. Я могу стрелять ещё быстрее, только тогда это уже будет темп на грани: когда у тебя одинаковые шансы и на ноль, и на два-три штрафа.
Есть разные стрельбища, ветровая ситуация может отличаться – и ты в любом случае подстраиваешься под условия. Но я не практикую стрельбу на грани – резерв есть, но логики ускоряться на текущий момент точно нет», — сказал Логинов.
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