Логинов отказался общаться со СМИ до окончания чемпионата мира

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов не будет общаться со СМИ до окончания чемпионата мира в Антхольце (Италия), сообщает «Матч ТВ». Соревнования пройдут с 13 по 23 февраля.
В первый день соревнований в Антхольце состоится смешанная эстафета. В составе сборной России помимо Логинова выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в смешанной эстафете золото выиграла сборная Норвегии, вторыми стали немцы, бронза досталась команде Италии. Сборная России, за которую выступали Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, продемонстрировала четвёртый результат.
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