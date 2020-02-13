Слепов и Сучилов не попали в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Мартелло

В Мартелло (Италия) стартовал седьмой этап Кубка IBU. Сегодня, 13 февраля, состоялась квалификация в суперспринте у мужчин. Первое место занял француз Эмильен Клод. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Саид Каримулла Халили, ставший 11-м.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия

Мужчины. Суперспринт. Квалификация

1. Эмильен Клод (Франция) — 8.03,1 (0+0).

2. Симон Шемпп (Германия) — +5,0 (0+1).

3. Антонен Гигонна (Франция) — +9,9 (0+2)...

11. Саид Каримулла Халили (Россия) — +21,6 (0+2)...

13. Кирилл Стрельцов (Россия) — +25,6 (1+1)...

19. Дмитрий Иванов (Россия) — +30,8 (1+1)...

29. Василий Томшин (Россия) — +34,5 (0+0)...

53. Алексей Слепов (Россия) — +1.05,9 (2+1)...

68. Семён Сучилов (Россия) — +1.26,2 (5+2).

Биатлонисты, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.