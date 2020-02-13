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Долль: если завоюю две медали, то буду считать чемпионат мира успешным

Долль: если завоюю две медали, то буду считать чемпионат мира успешным
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира немецкий биатлонист Бенедикт Долль поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Антхольце сегодня, 13 февраля.

«На чемпионате мира пройдут три эстафеты. Мы всегда ставим перед собой цель завоевать медали в этих соревнованиях. Если я вернусь домой с двумя медалями, то буду считать этот чемпионат мира успешным для себя.

В личных соревнованиях я несколько раз поднимался на подиум этой зимой. Те же люди будут стартовать и на чемпионате мира. Конечно, я ставлю перед собой цель занять призовое место. Но у многих спортсменов, в особенности норвежцев и французов, также есть всё для этого. Чтобы выиграть личную медаль, мне нужно будет провести идеальную гонку", — цитирует Долля Sport1.

Чемпионат мира откроется смешанной эстафетой.

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