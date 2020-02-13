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Четыре россиянки вошли в топ-10 в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU

Четыре россиянки вошли в топ-10 в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

В Мартелло (Италия) продолжается седьмой этап Кубка IBU. Сегодня, 13 февраля, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла швейцарка Эми Басерга. Россиянки Анна Никулина и Евгения Павлова продемонстрировали второй и третий результаты соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Женщины. Суперспринт. Квалификация
1. Эми Басерга (Швейцария) — 9.17,3 (0+2).
2. Анна Никулина (Россия) — +1,9 (0+1).
3. Евгения Павлова (Россия) — +3,3 (0+1)...
5. Виктория Сливко (Россия) — +9,0 (0+0)...
7. Ульяна Кайшева (Россия) — +10,8 (0+1)...
19. Полина Шевнина (Россия) — +20,7 (0+1)...
26. Анастасия Поршнева (Россия) — +28,1 (1+2).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.

Слепов и Сучилов не попали в финал суперспринта на этапе Кубка IBU в Мартелло
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