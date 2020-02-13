Четыре россиянки вошли в топ-10 в квалификации суперспринта на этапе Кубка IBU

В Мартелло (Италия) продолжается седьмой этап Кубка IBU. Сегодня, 13 февраля, состоялась квалификация в суперспринте у женщин. Первое место заняла швейцарка Эми Басерга. Россиянки Анна Никулина и Евгения Павлова продемонстрировали второй и третий результаты соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия

Женщины. Суперспринт. Квалификация

1. Эми Басерга (Швейцария) — 9.17,3 (0+2).

2. Анна Никулина (Россия) — +1,9 (0+1).

3. Евгения Павлова (Россия) — +3,3 (0+1)...

5. Виктория Сливко (Россия) — +9,0 (0+0)...

7. Ульяна Кайшева (Россия) — +10,8 (0+1)...

19. Полина Шевнина (Россия) — +20,7 (0+1)...

26. Анастасия Поршнева (Россия) — +28,1 (1+2).

Биатлонистки, попавшие в топ-30, вышли в финал соревнований, который также состоится сегодня.