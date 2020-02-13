IBU начал новое расследование по делу Устюгова о допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело о нарушении антидопинговых правил олимпийским чемпионом Евгением Устюговым. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

«Перед отъездом на чемпионат мира в Антхольц, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на основе его биологического паспорта. Это же расследование проводилось в 2017 и 2018 годах. Евгений Устюгов, который на тот момент уже как четыре года завершил карьеру, добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность. Тогда расследование закончилось, было установлено, что он не принимал никаких запрещённых препаратов и не использовал запрещённых методов. Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт. Но что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни Союз биатлонистов России, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников. Поэтому сейчас мы готовим официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию», – цитирует Драчёва ТАСС.

Также Драчёв упомянул о деле олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой: «Это совершенно разные дела, расследование по делу Слепцовой ведётся отдельно, решения по нему ещё нет».