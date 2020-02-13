Тренер сборной России — о смешанной эстафете на ЧМ: надеемся победить

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров поделился ожиданиями от стартовой гонки чемпионата мира по биатлону в Антхольце — смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 13 февраля.

«Настроение прекрасное, мы проделали всю работу, которую планировали. Мы всем составом поехали на открытие чемпионата мира, потому что видели, как эти мероприятия укрепляют и сближают команду. На какое место рассчитываю в смешанной эстафете? Я буду очень рад, если мы станем чемпионами мира. Все возможности у нас для этого есть, и физические, и настрой. Можно, конечно, подстраховаться и сказать про пятерку-шестёрку, но мы надеемся победить», — приводит слова Белозёрова сайт «Матч ТВ».

За сборную России в смешанной эстафете выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

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