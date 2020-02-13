Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тренер сборной России — о смешанной эстафете на ЧМ: надеемся победить

Тренер сборной России — о смешанной эстафете на ЧМ: надеемся победить
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров поделился ожиданиями от стартовой гонки чемпионата мира по биатлону в Антхольце — смешанной эстафеты, которая состоится сегодня, 13 февраля.

«Настроение прекрасное, мы проделали всю работу, которую планировали. Мы всем составом поехали на открытие чемпионата мира, потому что видели, как эти мероприятия укрепляют и сближают команду. На какое место рассчитываю в смешанной эстафете? Я буду очень рад, если мы станем чемпионами мира. Все возможности у нас для этого есть, и физические, и настрой. Можно, конечно, подстраховаться и сказать про пятерку-шестёрку, но мы надеемся победить», — приводит слова Белозёрова сайт «Матч ТВ».

За сборную России в смешанной эстафете выступят Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Ярошенко: уже сегодня жду от российских биатлонистов медаль
Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Старых провалила «стойку». LIVE
В Антхольце стартует главный турнир года. В первый день пройдёт смешанная эстафета. Все фото и новости с места событий — в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020