Устюгов подал иск к IBU в государственный суд Австрии

Олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в австрийский государственный суд. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Ранее сообщалось, что IBU вновь начал расследование по делу Устюгова о допинге.

«Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона спортсмен подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный», – цитирует Драчёва ТАСС.

Российский биатлонист подал иск в австрийский государственный суд, так как штаб-квартира Международного союза биатлонистов находится в Зальцбурге (Австрия).