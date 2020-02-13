Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Устюгов подал иск к IBU в государственный суд Австрии

Устюгов подал иск к IBU в государственный суд Австрии
Биатлон 0

Олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в австрийский государственный суд. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Ранее сообщалось, что IBU вновь начал расследование по делу Устюгова о допинге.

«Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона спортсмен подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный», – цитирует Драчёва ТАСС.

Российский биатлонист подал иск в австрийский государственный суд, так как штаб-квартира Международного союза биатлонистов находится в Зальцбурге (Австрия).

IBU начал новое расследование по делу Устюгова о допинге
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020