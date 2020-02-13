Устюгов подал иск к IBU в государственный суд Австрии
Олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал иск к Международному союзу биатлонистов (IBU) в австрийский государственный суд. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Ранее сообщалось, что IBU вновь начал расследование по делу Устюгова о допинге.
«Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона спортсмен подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный», – цитирует Драчёва ТАСС.
Российский биатлонист подал иск в австрийский государственный суд, так как штаб-квартира Международного союза биатлонистов находится в Зальцбурге (Австрия).
IBU начал новое расследование по делу Устюгова о допинге
Читайте также
- 13 февраля 2020
-
16:29
-
16:26
-
16:19
-
16:18
-
15:47
-
15:45
-
15:43
-
15:35
-
15:08
-
14:45
-
14:34
-
13:43
-
12:58
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:26
-
11:57
-
11:14
-
10:56
-
10:45
-
10:40
-
10:29
-
10:23
-
10:16
-
10:05
-
09:58
-
09:37
-
08:40
-
01:02
-
00:45
-
00:34
- 12 февраля 2020
-
23:54
-
22:01
-
20:12
Партнерский контент