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Тренер Логинова объяснил, почему биатлонист отказался общаться со СМИ на ЧМ

Тренер Логинова объяснил, почему биатлонист отказался общаться со СМИ на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренер Александр Касперович, работающий с российским биатлонистом Александром Логиновым, рассказал, почему его подопечный отказался от общения с представителями СМИ во время чемпионата мира, который проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.

«Это нормально, Саша во время чемпионата старается не отвлекаться. В этом году он плотно общается с прессой, но сейчас попросил, чтобы его не отвлекали. Есть ряд причин: он болел, подготовка шла не по тому направлению, по которому хотелось бы. Мало горной подготовки. Сейчас Логинов, в общем-то, хочет мобилизоваться на гонке. Это решение принято им.

В прошлом году Логинов тоже закрылся от СМИ и выиграл серебро и бронзу. Дай бог, чтобы и в этом помогло. Может быть, это и связано. Ничего страшного в этом не вижу. 24 февраля, после окончания первенства планеты, будем плотно общаться, и на Кубках мира тоже», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».

Прямая трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

Логинов отказался общаться со СМИ до окончания чемпионата мира
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