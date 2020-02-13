Тренер Логинова объяснил, почему биатлонист отказался общаться со СМИ на ЧМ

Тренер Александр Касперович, работающий с российским биатлонистом Александром Логиновым, рассказал, почему его подопечный отказался от общения с представителями СМИ во время чемпионата мира, который проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.
«Это нормально, Саша во время чемпионата старается не отвлекаться. В этом году он плотно общается с прессой, но сейчас попросил, чтобы его не отвлекали. Есть ряд причин: он болел, подготовка шла не по тому направлению, по которому хотелось бы. Мало горной подготовки. Сейчас Логинов, в общем-то, хочет мобилизоваться на гонке. Это решение принято им.
В прошлом году Логинов тоже закрылся от СМИ и выиграл серебро и бронзу. Дай бог, чтобы и в этом помогло. Может быть, это и связано. Ничего страшного в этом не вижу. 24 февраля, после окончания первенства планеты, будем плотно общаться, и на Кубках мира тоже», — приводит слова Касперовича «Спорт день за днём».
Прямая трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону
Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
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