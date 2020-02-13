Тарасов: почему за спортсменов-нарушителей должно платить новое руководство СБР?

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов выразил недоумение по поводу того, что организация должна платить IBU за расследование старых допинговых дел.
«Конечно, эти проблемы с патронами, винтовками, лыжами, парафинами в этом сезоне явно просматривались. Хорошо, что федерация лыжных гонок нам помогла с лыжами, со шлифт-машиной, но это всё не от хорошей жизни, а от недостатка финансирования Союза биатлонистов России. Вот и приходится выкручиваться.
Не понимаю, почему за всё должно платить новое руководство СБР? Все эти допинговые дела когда были? А все эти спортсмены-нарушители числились на ставках в министерстве спорта. Они приносили медали, а чиновники минспорта и Центра спортивной подготовки получали за это награды и премии. А теперь всю ответственность переложили на Союз биатлонистов России», – приводит слова Тарасова «Советский спорт».
- 13 февраля 2020
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