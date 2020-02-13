Драчёв пояснил выбор состава сборной России на чемпионат мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение тренерского штаба сборной по составу на чемпионат мира в Антхольце.



«У нас на данный момент самый сильный состав и самые лучшие спортсмены. Всегда есть обсуждения, что мы кого-то не взяли, но на данный момент это самый сильный состав. Мы постоянно это обсуждаем, что есть, то есть. У нас сильный состав, который способен нормально выступить.



Как выбирали состав на смешанную эстафету? У ребят это самые сильные спортсмены, а среди девушек рассматривали многих, но выбрали вот этих двух. У Юрловой-Перхт и Старых большой опыт на чемпионатах мира, последние тренировки, особенно скоростные, это показали, такой был выбор. Какая тактика на гонку? Это такая эстафета, где выставлены самые сильные составы в мире, поэтому загадывать сложно… Это непредсказуемая эстафета.



Кто попадёт в тройку? Мы поборемся за призовые места, там ещё шведы есть, много стран, готовых дать бой», — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

С расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».