Чемпионат мира по биатлону—2020. Прямой эфир 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Антхольце (Италия) в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Старт запланирован на 16:45 мск.
Россию в спринте представят Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.
Прямой эфир женской спринтерской гонки в рамках чемпионата мира по биатлону на сайте Первого канала
На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде (Швеция) в женском спринте победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Серебряным призёром стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Бронза досталась немке Лауре Дальмайер. Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая восьмой.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.
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