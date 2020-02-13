Юрлова-Перхт: старалась работать на максимум. Повезло, что делала это в тандеме с Эберг

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Допустив один промах на двух огневых рубежах второго этапа, она передала эстафету девятой.

«Сегодня про себя не думала, больше думала про то, как принести пользу команде, поэтому старалась работать на максимум. Мне повезло, что я работала в тандеме с Эберг. Благодаря хорошей работе лыж я держалась за ней, старалась не отставать. К лыжам претензий нет, всё было отлично.



Было ли тяжело выходить на старт? Я просто старалась откинуть все негативные мысли, концентрироваться только на данном соревновании и работать, показывая то, что умею делать», — заявила Юрлова в эфире «Матч ТВ».

С расписанием чемпионата мира в Антхольце можно ознакомиться на «Чемпионате».