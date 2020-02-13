Фуркад: буду говорить со своим адвокатом по поводу Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что проконсультируется со своим адвокатом по поводу слов Анфисы Резцовой. Россиянка выразила предположение, что пятикратный олимпийский чемпион пользуется медицинской поддержкой, которая помогает ему побеждать.



«Я буду говорить со своим адвокатом по поводу Резцовой. Какой-то человек обвинил меня в том, чего я никогда не делал. Это абсолютная ложь. Я не применял и не применяю никаких запрещённых препаратов", — передаёт слова Фуркада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Фуркад — 5-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 7-кратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Резцова — 3-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, 2-кратная обладательница Кубка мира по биатлону.

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