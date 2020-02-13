Васильев: у Елисеева сломался крючок винтовки, цепляющийся за ремень

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал выступление Матвея Елисеева в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Российский спортсмен на своём этапе допустил три промаха на «лёжке» и один на «стойке».



«У Елисеева сломался крючок, цепляющийся за ремень. Конечно, его это здорово вышибло морально. Но оружейник сборной — молодец, он быстренько это поправил. Хотя я думаю, что это отразилось на стрельбе Матвея. Он растерялся и допустил три досадных промаха», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».



Сборная России (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов) заняла шестое место в смешанной эстафете. Победу одержала команда Норвегии.

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону, Россия – 6-я