Чудов: результат в смешанной эстафете — не удача и не провал

Трёхкратный чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Максим Чудов прокомментировал выступление сборной России в первой гонке чемпионата мира—2020. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала шестой в смешанной эстафете.



«Сегодняшняя гонка — не удача и не провал. Я не знаю обстановку в команде. В целом первая гонка была нервозной в связи с последней осенней ситуацией, высказываниями, отношениями в сборной и около неё, поэтому спортсмены нервничают и переживают. Дальше, наверное, будет только лучше.



Каждый житель нашей страны хочет, чтобы спортсмены максимально показывали наилучшие результаты. Здесь нужно знать и понимать готовность наших спортсменов, чтобы давать какую-либо оценку», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

С расписанием чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».