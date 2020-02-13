Сборная Германии — лучшая ходом в смешанной эстафете на ЧМ, Россия проиграла минуту

Сборная Германии (Франциска Пройс, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) была быстрейшей на лыжне во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Их чистое время прохождения дистанции составило 54 минуты 18,6 секунды.

Второй результат показали победители гонки — норвежцы (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё). Третьими по скорости стали представители Швейцарии (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Зерафин Вистнер).



Россияне Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов суммарно уступили немецким биатлонистам 58,8 секунды.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Смешанная эстафета. Лыжный ход



1-й этап

1. Селина Гаспарин (Швейцария) – 14.33,7

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +1,3

3. Лиза Виттоцци (Италия) – +1,7…

7. Франциска Пройс (Германия) – +19,7…

13. Ирина Старых (Россия) – +32,3



2-й этап

1. Денизе Херманн (Германия) – 13.59,6

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +15,9

3. Маркета Давидова (Чехия) – +23,8

4. Тириль Экхофф (Норвегия) – +30,1

5. Лена Хекки (Швейцария) – +31,0…

12. Екатерина Юрлова (Россия) – +41,6



3-й этап

1. Тарьей Бё (Норвегия) – 12.35,8

2. Арнд Пайффер (Германия) – +1,6

3. Беньямин Вегер (Швейцария) – +6,0...

8. Матвей Елисеев (Россия) – +13,8…

4-й этап

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 12.38,1

2. Александр Логинов (Россия) – +2,5

3. Дмитрий Пидручный (Украина) – +8,4

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +8,8

5. Бенедикт Долль (Германия) – +10,1

6. Доминик Виндиш (Италия) – +11,6...



Общее время лыжного хода

1. Германия – 54.18,6

2. Норвегия – +8,8

3. Швейцария – +22,2

4. Италия – +32,5…

9. Россия – +58,8