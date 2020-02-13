Сборная Германии — лучшая ходом в смешанной эстафете на ЧМ, Россия проиграла минуту

Сборная Германии (Франциска Пройс, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) была быстрейшей на лыжне во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Их чистое время прохождения дистанции составило 54 минуты 18,6 секунды.
Второй результат показали победители гонки — норвежцы (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё). Третьими по скорости стали представители Швейцарии (Селина Гаспарин, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Зерафин Вистнер).
Россияне Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов суммарно уступили немецким биатлонистам 58,8 секунды.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Смешанная эстафета. Лыжный ход
1-й этап
1. Селина Гаспарин (Швейцария) – 14.33,7
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – +1,3
3. Лиза Виттоцци (Италия) – +1,7…
7. Франциска Пройс (Германия) – +19,7…
13. Ирина Старых (Россия) – +32,3
2-й этап
1. Денизе Херманн (Германия) – 13.59,6
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +15,9
3. Маркета Давидова (Чехия) – +23,8
4. Тириль Экхофф (Норвегия) – +30,1
5. Лена Хекки (Швейцария) – +31,0…
12. Екатерина Юрлова (Россия) – +41,6
3-й этап
1. Тарьей Бё (Норвегия) – 12.35,8
2. Арнд Пайффер (Германия) – +1,6
3. Беньямин Вегер (Швейцария) – +6,0...
8. Матвей Елисеев (Россия) – +13,8…
4-й этап
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 12.38,1
2. Александр Логинов (Россия) – +2,5
3. Дмитрий Пидручный (Украина) – +8,4
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +8,8
5. Бенедикт Долль (Германия) – +10,1
6. Доминик Виндиш (Италия) – +11,6...
Общее время лыжного хода
1. Германия – 54.18,6
2. Норвегия – +8,8
3. Швейцария – +22,2
4. Италия – +32,5…
9. Россия – +58,8
- 13 февраля 2020
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