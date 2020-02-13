Вирер заявила, что постоянные интервью мешают ей на чемпионате мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Антхольце (Италия) посетовала на то, что постоянные интервью мешают ей нормально отдыхать и готовиться к соревнованиям.
«У меня тут очень много интервью, всяких мероприятий. Это очень напрягает, я даже не успеваю нормально отдохнуть дома. Но даже несмотря на это, мне удалось хорошо пробежать сегодня и помочь команде выиграть медаль», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, Италия. Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Йоханнес Бё стали обладателями золотых наград, несмотря на семь дополнительных патронов. Команда Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) стала второй.
С расписанием чемпионата мира—2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 13 февраля 2020
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