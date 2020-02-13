Экхофф: была очень зла после кошмара на первой стрельбе

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала победу сборной Норвегии в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Сама Экхофф бежала на втором этапе, где допустила два промаха.



«Я была очень зла после кошмара на первой стрельбе, поэтому не могла позволить себе допустить больше ошибок на «стойке». Знала, что надо стрелять и бежать догонять. Нам повезло, что у нас такая крутая команда, которая вытащила меня к победе. Я счастлива», — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Второй стала команда Италии, третьими финишировали представители сборной Чехии. Команда России показала шестое время.



С расписанием чемпионата мира—2020 в Антхольце (Италия) можно ознакомиться на «Чемпионате».