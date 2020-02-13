Павлова — вторая в суперспринте на этапе Кубка IBU в Мартелло, Сливко — 4-я

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). В финале она преодолела дистанцию за 16 минут 5,1 секунды.



Второй, с отставанием 8,1 секунды, финишировала россиянка Евгения Павлова. Замкнула призовую тройку представительница Швейцарии Эми Басерга (+13,9). Ещё одна россиянка — Виктория Сливко — остановилась в шаге от медали. С отставанием 20,1 секунды она стала четвёртой.



Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия

Женщины. Суперспринт



1. Ингела Андерссон (Швеция) — 16.05,1 (0+0+0+0)

2. Евгения Павлова (Россия) — +8,1 (0+0+0+0)

3. Эми Басерга (Швейцария) — +13,9 (0+0+0+0)

4. Виктория Сливко (Россия) — +20,1 (0+0+0+0)…

7. Анна Никулина (Россия) — +32,0 (0+0+0+0)

8. Ульяна Кайшева (Россия) — +35,9 (0+0+0+0)…

14. Анастасия Поршнева (Россия) — +53,6 (2+0+0+0)…

22. Полина Шевнина (Россия) — +1.29,0 (0+0+2+1).