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Павлова — вторая в суперспринте на этапе Кубка IBU в Мартелло, Сливко — 4-я

Павлова — вторая в суперспринте на этапе Кубка IBU в Мартелло, Сливко — 4-я
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон выиграла суперспринт на седьмом этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). В финале она преодолела дистанцию за 16 минут 5,1 секунды.

Второй, с отставанием 8,1 секунды, финишировала россиянка Евгения Павлова. Замкнула призовую тройку представительница Швейцарии Эми Басерга (+13,9). Ещё одна россиянка — Виктория Сливко — остановилась в шаге от медали. С отставанием 20,1 секунды она стала четвёртой.

Биатлон. Кубок IBU. Седьмой этап. Мартелло, Италия
Женщины. Суперспринт

1. Ингела Андерссон (Швеция) — 16.05,1 (0+0+0+0)
2. Евгения Павлова (Россия) — +8,1 (0+0+0+0)
3. Эми Басерга (Швейцария) — +13,9 (0+0+0+0)
4. Виктория Сливко (Россия) — +20,1 (0+0+0+0)…
7. Анна Никулина (Россия) — +32,0 (0+0+0+0)
8. Ульяна Кайшева (Россия) — +35,9 (0+0+0+0)…
14. Анастасия Поршнева (Россия) — +53,6 (2+0+0+0)…
22. Полина Шевнина (Россия) — +1.29,0 (0+0+2+1).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 7, Мартелло, Италия
Женщины. Суперспринт. Финал
13 февраля 2020, четверг. 18:00 МСК
Окончено
1
Ингела Андерссон
Швеция
16:05.1
2
Евгения Павлова
Россия
+8.1
3
Эми Басерга
Швейцария
+13.9
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