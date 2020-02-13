Аликин: выступление сборной — полный провал. Нас люди со штрафными кругами обыгрывают

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление сборной России в первой гонке чемпионата мира — 2020. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала шестой в смешанной эстафете.



Полный провал. Шестая строчка — нормальное место? Даже третье уже неудовлетворительное. Нас люди со штрафными кругами обыгрывают, о чём мы говорим… Сейчас смотрю, Трифонов и остальные берут интервью у президента, Драчёв отвечает, Васильев отвечает. А где тренеры-то? Где Норицын? Вот к ним надо подходить и спрашивать. Норицын только что кричал: «Команда рвётся в бой». Вот и результаты. Хочу послушать тренеров и посмотреть им в глаза. Президент Драчёв пошёл отдуваться, это не его работа. Он должен на собрании тренеров отчитывать. Готовились. Кричали, орали. В итоге — позорище.



Можно ли считать единственным светлым пятном Логинова? Конечно, больше ничего не увидел хорошего. Остальное — полный обсёр, по-русски говоря. Других слов нет. Логинов не будет давать интервью до конца — правильно решение. Я бы и команде сказал так на месте тренера: «Не давайте интервью». Запретил бы, и всё. Кто-нибудь лишнее брякнул — сидел бы на скамейке. Люди смотрят и смеются уже. Издевательство какое-то.



Ждём ли медалей? Хочется верить, надеемся. Золотые — вряд ли. Если Логинов хорошо спринт пройдёт, может за что-то зацепиться, у остальных пока не вижу ничего, может, с нулями выйдет — это у мужчин. У женщин — нет, ничего не светит, по моему мнению. Честно говоря, с таким отношением лучше бы всё проиграли, может, руководство поменяется и тренеры, которых по объявлению набрали», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Драчёв — о результате сборной в смешанной эстафете: стрельба разочаровала