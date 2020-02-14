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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 19-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (43-й), Лариса Куклина (70-й) и Ирина Старых (91-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Тириль Экхофф стартует 11-й. Итальянка Доротея Вирер, завоевавшая «Большой хрустальный глобус» в прошлом году, выйдет на старт 15-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.

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