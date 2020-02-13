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Майгуров: парни способны занимать более высокие места, про девочек так не скажу

Майгуров: парни способны занимать более высокие места, про девочек так не скажу
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Член правления Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров прокомментировал выступление сборной России в первой гонке чемпионата мира — 2020. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала шестой в смешанной эстафете.

«Впечатления в плане организации — супер. Смотрел гонку вместе с немецким коллегой Франком Луком. Он предполагал, что игра пойдёт в одну калитку: норвежцы всех порвут. Но итальянцы с чехами, к счастью, навязали какую-то борьбу. Про наших я думал, что будут седьмыми. Стали шестыми — тоже хорошо. Надо реально оценивать ситуацию.

Сделано ли в команде всё по максимуму? Если результата нет, значит что-то неправильно. Парни, на мой взгляд, способны занимать более высокие места. Про девочек так не скажу. Возможно, где-то были ошибки, но со стороны судить тяжело — нужно находиться в команде.

Прогноз на оставшиеся старты? В индивидуальных гонках наши мужчины могут на что-то рассчитывать», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

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