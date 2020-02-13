Богалий: не думаю, что у женской сборной России большая скамейка запасных

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российской биатлонистки Ирины Старых в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Спортсменка использовала три дополнительных патрона на втором огневом рубеже и передала эстафету только 14-й, с отставанием в 52 секунды.

«Ира сама сказала, что перенервничала. Когда человек думает не о том, упускаются моменты, которые позволяют быстро и безошибочно работать на рубежах. Концентрация должна быть на технически правильных действиях. Когда появляются эмоции в виде волнения или других переживаний — страха, неуверенности, то это ведёт за собой потерю времени и промахи. Это мы сегодня видели.

Плюс ещё была потеря энергии на финишный круг. Ты перегорел до старта. В Поклюке Ире удавалось выдержать темп лидеров в каких-то гонках и показать хорошую скорость. Как я понимаю, надежда тренеров была на это. Сама Ира призналась, что не знает, что случилось за последний день. Вчера была физически готова, а сегодня всё совсем другое. Кроме как перегорела, у меня нет другого объяснения.



Завтра в спринте она выйдет с пустой головой. И пусть бежит. Не думаю, что у нас большая скамейка запасных. Я бы сразу Иру не списывала. Знаю её больше десяти лет как надёжного стрелка. Что-то сегодня пошло не так. Может, от излишнего желания», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».