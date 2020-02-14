IBU опубликовал заявление по новому допинговому делу российского биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление по поводу открытия нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Устюгова.



«В свете публикации в средствах массовой информации заявления, касающегося российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание ненужных спекуляций, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что выдвинул в адрес Евгения Устюгова обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещённого вещества или метода). Оно основано на отклонениях в его биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).



Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. В соответствии с утверждёнными антидопинговыми правилами IBU, обвинение будет рассмотрено и определено независимым судом», — говорится в сообщении на сайте организации.



Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд, где располагается штаб-квартира организации.

Устюгов подал иск к IBU в государственный суд Австрии