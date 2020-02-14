Хофер отреагировал на завоевание серебра в первой гонке чемпионата мира по биатлону

Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился впечатлениями от завоевания серебряной медали в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«В октябре у меня были проблемы со здоровьем. Но потихоньку я восстановился и сейчас приближаюсь к своей лучшей форме. Мы все очень хотели хорошо выступить на домашнем чемпионате, и поэтому первая гонка была очень важна для нас. Конечно, было некоторое напряжение перед гонкой, но мы справились с волнением. Я был спокойным на рубеже, и вообще получил от гонки массу позитивных эмоций. Серебряная медаль – великолепное начало чемпионата. Мы много работали на тренировках, и хочется, чтобы это позитивно отразилось на наших результатах в Антхольце», — цитирует Хофера Biathlon.com.ua.
В составе сборной Италии также выступали Лиза Виттоцци, Доротея Вирер и Доминик Виндиш. Золото завоевала Норвегия, бронзу — Чехия.
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