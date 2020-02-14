Крчмарж: не знаю, как Чехии удалось завоевать медаль чемпионата мира

Чешский биатлонист Михал Крчмарж прокомментировал завоевание бронзы в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Не знаю, как нам удалось завоевать медаль, ведь у нас не было высоких результатов на протяжении сезона, и мы не считались фаворитами. Но мы проделали отличную командную работу. Мы сконцентрировались на стрельбе, и в результате у нас всего два дополнительных патрона на всю команду! Мы очень много работали над стрельбой на последнем сборе перед чемпионатом мира, и это принесло свои плоды.

На последнюю стрельбу я пришёл третьим, но на самом деле эта тяжёлая позиция, тем более, что в 20 секундах за мной шли 3-4 команды. Перед «стойкой» я волновался, потому что в Поклюке у меня было такое, что я последним патроном не закрыл мишень, а потом так и не смог её закрыть дополнительными. Но здесь мне удалось избежать этого, и я закрыл пятую мишень первым дополнительным патроном.



Дмитрий Пидручный очень сильно шел ходом, поэтому выйдя с рубежа, я сразу посмотрел на экран, чтобы понять, как далеко он. Я увидел, что он ушёл на круг штрафа, после чего мне уже было легче удержать третью позицию.

Что касается следующих гонок, то там уже всё может быть по-другому. Но сегодня у чешской команды и у меня лично был хороший старт. Атмосфера в команде отличная, поэтому надеюсь, у нас всё получится", — приводит слова Крчмаржа Biathlon.com.ua.

Золото выиграла сборная Норвегии, серебряными призёрами стали итальянцы.