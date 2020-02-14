А. Резцова рассказала, как Россия выступила бы в смешанной эстафете с Кристиной в составе
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова заняла шестое место.
«Надо было Кристину Резцову на первый этап ставить? Вместо шестых мы были бы пятыми. В лучшем случае, если бы Кристина пробежала свой этап удачно. Я полагаю, что в призёры они бы не вошли. Я думаю, что в лучшем случае Кристина будет пятой в личной гонке», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
Золото в смешанной эстафете выиграла Норвегия. Серебряными призёрами стали итальянцы, бронза досталась чехам.
Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к адвокату из-за её высказывания
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