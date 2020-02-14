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Пидручный: мне все подсказывали — рискуй

Пидручный: мне все подсказывали — рискуй
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. На последней «стойке» он отправился на штрафной круг и не смог побороться за медаль. В итоге сборная Украины заняла пятое место.

«Я пробовал рискнуть, понимая, что нужно отыграть те 20 секунд. Для этого пришлось второй круг уходить на максимуме и при этом стрелять очень быстро и точно. По трассе удалось сократить дистанцию, а вот со стрельбой, к сожалению, выпал.

Честно говоря, я сейчас не могу сказать, почему были эти промахи, но стрелялось трудно. Нужно проанализировать — посмотреть, где они были и почему так произошло. Но прежде всего это необходимость рисковать, ведь я не видел других вариантов, чтобы побороться за тройку. Соперники и позади, и впереди были очень сильны, и все по трассе мне подсказывали — рискуй. Я и рискнул — к сожалению, не удалось», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Золото выиграла команда Норвегии. Вторыми стали итальянцы, третьими — чехи.

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