Пидручный: мне все подсказывали — рискуй

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. На последней «стойке» он отправился на штрафной круг и не смог побороться за медаль. В итоге сборная Украины заняла пятое место.
«Я пробовал рискнуть, понимая, что нужно отыграть те 20 секунд. Для этого пришлось второй круг уходить на максимуме и при этом стрелять очень быстро и точно. По трассе удалось сократить дистанцию, а вот со стрельбой, к сожалению, выпал.
Честно говоря, я сейчас не могу сказать, почему были эти промахи, но стрелялось трудно. Нужно проанализировать — посмотреть, где они были и почему так произошло. Но прежде всего это необходимость рисковать, ведь я не видел других вариантов, чтобы побороться за тройку. Соперники и позади, и впереди были очень сильны, и все по трассе мне подсказывали — рискуй. Я и рискнул — к сожалению, не удалось», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.
Золото выиграла команда Норвегии. Вторыми стали итальянцы, третьими — чехи.
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