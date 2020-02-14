Хованцев: к моему сожалению, на чемпионате мира нет Малышко

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил сожаление в связи с тем, что олимпийский чемпион Дмитрий Малышко не вошёл в состав команды на чемпионат мира в Антхольце. По итогам трёх этапов Кубка мира Малышко потерял место в сборной России, а принимать участие во внутрироссийских соревнованиях отказался.
«К моему сожалению, Димы Малышко здесь нет. Я рассчитывал на то, что здесь он выступит в эстафете. Его принципиальная позиция не ехать на „Ижевскую винтовку“ лишила его шансов отобраться в команду.
Я пытался его отговорить, но он ни в какую не соглашался, настаивая на том, что ехать туда должны все четверо, кто не прошёл отбор на январские этапы Кубка мира. Получается, мы дали карт-бланш Эдуарду Латыпову, который был последним по рейтингу», — приводит слова Хованцева ТАСС.
Вчера, 13 февраля, сборная России в смешанной эстафете заняла шестое место.
Сегодня на чемпионате мира по биатлону пройдёт женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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