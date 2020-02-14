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Симон Фуркад: где доказательства госпожи Резцовой?

Симон Фуркад: где доказательства госпожи Резцовой?
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, прокомментировал конфликт двукратной олимпийской чемпионки по биатлону, олимпийской чемпионки в лыжных гонках Анфисы Резцовой с его братом, пятикратным олимпийским чемпионом, французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.

Резцова в интервью сказала, что Мартен получает «медицинскую поддержку». Фуркад в ответ предположил, что у Анфисы старческий маразм, а затем сообщил, что намерен проконсультироваться с адвокатом по поводу её слов.

«Что я могу сказать по этому поводу? Просто скажите, где доказательства госпожи Резцовой? Тогда мы можем поговорить об этом. Я тоже могу обвинить любого человека во всём», — приводит слова Симона Фуркада New Inform.

Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к адвокату из-за её высказывания
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