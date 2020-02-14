Рёйселанд: надеюсь, Фуркад не слишком строг с Симон

Двукратный призёр Олимпийских игр, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд оценила неудачное выступление сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Команда в составе Жулии Симон, Жюстин Бреза, Мартена Фуркада и Кентена Фийона Майе заняла седьмое место. Симон, выступавшая на первом этапе, отправилась на штрафной круг. После гонки Фуркад выражал недовольство выступлением команды.

«Фуркад выступает достаточно давно, чтобы знать, что штрафной круг в эстафете иногда случается. Важно понимать, что вы выигрываете и проигрываете вместе. Мне невероятно жаль Жулию Симон. Она очень старалась, я ей сочувствую. Надеюсь, Фуркад не слишком строг с ней», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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