Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Рёйселанд: надеюсь, Фуркад не слишком строг с Симон

Рёйселанд: надеюсь, Фуркад не слишком строг с Симон
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд оценила неудачное выступление сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Команда в составе Жулии Симон, Жюстин Бреза, Мартена Фуркада и Кентена Фийона Майе заняла седьмое место. Симон, выступавшая на первом этапе, отправилась на штрафной круг. После гонки Фуркад выражал недовольство выступлением команды.

«Фуркад выступает достаточно давно, чтобы знать, что штрафной круг в эстафете иногда случается. Важно понимать, что вы выигрываете и проигрываете вместе. Мне невероятно жаль Жулию Симон. Она очень старалась, я ей сочувствую. Надеюсь, Фуркад не слишком строг с ней», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Резцова отреагировала на намерение Фуркада обратиться к адвокату из-за её высказывания
Рёйселанд: сборная Норвегии заслужила победу
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020