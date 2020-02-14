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Т. Бё: я бы не стал реагировать так, как Фуркад

Т. Бё: я бы не стал реагировать так, как Фуркад
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал слова Мартена Фуркада о выступлении сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце. Команда в составе Жулии Симон, Жюстин Бреза, Фуркада и Кентена Фийона Майе заняла седьмое место. Симон отправилась на штрафной круг.

После гонки Мартен оценил выступление команды нецензурным выражением и сказал, что сборная Франции «выбыла из соревнований ещё до того, как началась борьба».

«Думаю, сборная Норвегии сильнее в тимбилдинге. Мы ставим понятие команды очень высоко", — приводит слова Бё Dagbladet.

Журналист спросил Тарьея, стал бы он реагировать так же, как Фуркад, в случае неудачного выступления партнёров по команде. Бё-старший ответил: «Конечно, нет».

Сегодня, 14 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Й. Бё — о словах Фуркада после смешанной эстафеты: это плохая реакция
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