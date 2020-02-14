Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что на старт в спринте выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Тренерский штаб также рассматривал кандидатуру Эдуарда Латыпова.

Чемпионат мира стартовал вчера смешанной эстафетой. Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова продемонстрировала шестой результат.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.