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Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону

Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что на старт в спринте выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Тренерский штаб также рассматривал кандидатуру Эдуарда Латыпова.

Чемпионат мира стартовал вчера смешанной эстафетой. Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова продемонстрировала шестой результат.

Сегодня на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Белозёров рассказал, кто из россиян побежит спринт на чемпионате мира
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