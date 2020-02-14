Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что на старт в спринте выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Тренерский штаб также рассматривал кандидатуру Эдуарда Латыпова.
Чемпионат мира стартовал вчера смешанной эстафетой. Сборная России в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова продемонстрировала шестой результат.
Сегодня на чемпионате мира по биатлону состоится женский спринт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Белозёров рассказал, кто из россиян побежит спринт на чемпионате мира
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:58
-
15:49
-
15:45
-
15:11
-
14:47
-
14:45
-
13:56
-
13:04
-
12:51
-
12:07
-
11:38
-
10:57
-
10:45
-
10:45
-
10:34
-
09:50
-
09:36
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:25
-
00:58
-
00:11
- 13 февраля 2020
-
23:55
-
23:41
-
22:41
-
22:19
-
21:58
-
21:42
-
20:59
-
20:49
-
20:23
Партнерский контент