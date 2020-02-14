Губерниев — российским биатлонисткам: девоньки, вперёд! Проиграть всегда успеем
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал российских биатлонисток побороться в спринте, который пройдёт на чемпионате мира в Антхольце (Италия) сегодня, 14 февраля. Старт гонки запланирован на 16:45 мск.
«Вперёд, девоньки, вперёд! Как долго мы не боролись на чемпионатах мира в этом виде программы. Что-то будет на сей раз. Проиграть мы всегда успеем, поэтому надо попробовать побороться», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его «инстаграме».
Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая 19-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (43-й), Лариса Куклина (70-й) и Ирина Старых (91-й).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию женского спринта.
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