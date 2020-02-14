Т. Бё прокомментировал открытие нового дела в отношении Устюгова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на открытие нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. Российский биатлонист оказался под подозрением в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).

«Я только видел, что по поводу него ведётся расследование. Последнее слово ещё не сказано, так что нам скорее стоит тратить на это время уже после чемпионата мира. Если его дисквалифицируют, то и в олимпийской эстафете тоже», — приводит слова Бё Dagbladet.

Если сборную России лишат золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи, то сборная Норвегии станет бронзовым призёром.

«Мы надеемся на это. Если так и случится, то, пожалуй, в будущем вопросов будет много», — сказал Бё.

Тренер сборной Норвегии отреагировал на открытие нового дела в отношении Е. Устюгова