Юрлова-Перхт рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антресельве (Италия). В гонке россиянка финишировала 21-й (+1.03,6), допустив три промаха.
«Сегодня очень порывистый ветер, он постоянно меняет своё направление, это также повлияло на мою стрельбу стоя, потому что тренеры по дистанции говорили, что нужно прижиматься ближе к концу стрельбища, но даже там чувствовались эти толчки ветра, поэтому получились два досадных промаха. То же самое было на «лёжке», четыре выстрела прошли хорошо, но последний… Пошёл сильный порыв, я просто не среагировала, довольно-таки большой вылет получился. На пристрелке такого не было, в особенности в первой серии, отмечали, что возможны резкие порывы, но в принципе, когда я пришла на «лёжку», всё было так же стабильно, как на пристрелке, не считая последнего выстрела.
Состояние рабочее. Сегодня тоже стоит особую благодарность сказать сервис-бригаде, потому что, несмотря на сложные погодные условия, лыжи везде работали замечательно, потому что трасса совершенно разная везде: где-то глянец как стекло, где-то в лесу сухой снег, на каких-то участках, например под мостиками, сырой снег, но нигде не было проблем со скольжением.
Ожидала ли, что буду в хорошей форме на турнире? Я всегда надеюсь на лучшее», – приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».
- 14 февраля 2020
-
18:51
-
18:47
-
18:40
-
18:38
-
18:13
-
18:00
-
17:01
-
16:48
-
16:15
-
15:58
-
15:49
-
15:45
-
15:11
-
14:47
-
14:45
-
13:56
-
13:04
-
12:51
-
12:07
-
11:38
-
10:57
-
10:45
-
10:45
-
10:34
-
09:50
-
09:36
-
09:19
-
08:53
-
08:47
-
08:25
-
00:58
-
00:11
- 13 февраля 2020
-
23:55
-
23:41
-
22:41