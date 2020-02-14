Юрлова-Перхт рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антресельве (Италия). В гонке россиянка финишировала 21-й (+1.03,6), допустив три промаха.

«Сегодня очень порывистый ветер, он постоянно меняет своё направление, это также повлияло на мою стрельбу стоя, потому что тренеры по дистанции говорили, что нужно прижиматься ближе к концу стрельбища, но даже там чувствовались эти толчки ветра, поэтому получились два досадных промаха. То же самое было на «лёжке», четыре выстрела прошли хорошо, но последний… Пошёл сильный порыв, я просто не среагировала, довольно-таки большой вылет получился. На пристрелке такого не было, в особенности в первой серии, отмечали, что возможны резкие порывы, но в принципе, когда я пришла на «лёжку», всё было так же стабильно, как на пристрелке, не считая последнего выстрела.



Состояние рабочее. Сегодня тоже стоит особую благодарность сказать сервис-бригаде, потому что, несмотря на сложные погодные условия, лыжи везде работали замечательно, потому что трасса совершенно разная везде: где-то глянец как стекло, где-то в лесу сухой снег, на каких-то участках, например под мостиками, сырой снег, но нигде не было проблем со скольжением.



Ожидала ли, что буду в хорошей форме на турнире? Я всегда надеюсь на лучшее», – приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».