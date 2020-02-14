Президент IBU — о возобновлении дела против Устюгова: на ошибках прошлого надо учиться

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. Российский биатлонист оказался под подозрением в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).



«На ошибках прошлого надо учиться, и если данная история имела место, то должна выйти на свет, даже если это было уже очень давно. Но сейчас Союз биатлонистов России проводит хорошую работу, это очень радует.

Что касается проверки проб московской лаборатории ВАДА, мы ничего пока оттуда не получили. Мы рады, что Россия – полноправный участник этого чемпионата мира», — сказал Далин в эфире «Матч ТВ».