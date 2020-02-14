Куклина: невозможно прыгнуть из 60-х мест в пятёрку лучших, особенно в моём возрасте

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о текущей форме после спринта, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Куклина фишинировала 48-й (+1.49,6), допустив четыре промаха.

«В команде хорошее настроение. Я не могу за всех отвечать, чисто за себя скажу, на меня ничего не давит, я анализирую только свою работу, то, что у меня происходит по сравнению с тем годом. Есть положительная динамика, я не могу расстраиваться. То есть я уверена, что идём правильными шажками. За один сезон прыгнуть из 60-х мест в пятёрку лучших – такого, наверное, не бывает, особенно в моём возрасте. Я считаю, всё хорошо. В том году я стремилась попасть в очки, хоть как-то раз заехать, в этом сезоне я борюсь за то, чтобы не вылетать из очков.



Я буду только рада, если буду стартовать каждый старт и я думаю, мне с каждым стартом будет только легче», – передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.