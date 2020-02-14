Чудов — о провале в спринте на ЧМ: ещё есть много гонок, нужно собраться и идти вперёд

Трёхкратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2010 в Ванкувере Максим Чудов прокомментировал неудачное выступление женской сборной России в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Лучшая из отечественных биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт, допустив три промаха, показала 21-й результат.



«Если честно, гонку не смотрел. Хотелось бы выразить девчонкам слова поддержки. Ещё есть много гонок, нужно собраться и идти вперёд. Каждый ждёт от команды медали, вся страна ждёт, да и сами спортсмены, они же к этому готовились. Будем надеяться», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российские биатлонистки вошли в число 60 сильнейших и отобрались в гонку преследования, которая пройдёт 16 февраля.