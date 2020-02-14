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Рёйселанд — о золоте в спринте: давно мечтала о личной медали

Рёйселанд — о золоте в спринте: давно мечтала о личной медали
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Рёйселанд поделилась эмоциями после победы в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Рёйселанд финишировала первой, пройдя в ходе гонки один штрафной круг. Отрыв норвежки от ближайшей преследовательницы американки Сюзан Данкли составил 6,8 секунды.

«Я безумно много работала на протяжении долгого времени, в этом году было много отличных гонок. Я получила много замечаний по поводу них, поэтому победить сегодня было особенно приятно. Выигрывать золото в команде – это что-то особенное, но всё это время я мечтала о личной медали», – цитирует Рёйселанд NRK.

Ранее Рёйселанд выигрывала золото чемпионатов мира только в составе норвежских команд в сингл-микстах и эстафетах.

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