Миронова — о неудаче в спринте: пока что непонятно, почему такое большое отставание

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокоменнтировала результаты спринта, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Миронова финишировала 38-й (+1.34,2), допустив два промаха.

«Самочувствие в целом неплохое было. Пока что непонятно, почему такое большое отставание, потому что старалась работать по всей трассе. Наверное, нужно посмотреть аналитику по отсечкам, по участкам и проанализировать работу лыж.



Ветер действительно очень менялся по сравнению с пристрелкой. Я пристреливалась в штиль, а когда пришла, ветер был с левой стороны. Я вынесла первый выстрел и его промазала, остальные выстрелы уже выносила и попадала. На «стойке» тоже приходилось пережидать порыв.



Конечно, я расстроена, что такой результат, но впереди ещё гонка, поэтому буду настраиваться», – приводит слова Мироновой «Матч ТВ».