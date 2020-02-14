Миронова — о неудаче в спринте: пока что непонятно, почему такое большое отставание

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокоменнтировала результаты спринта, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Миронова финишировала 38-й (+1.34,2), допустив два промаха.
«Самочувствие в целом неплохое было. Пока что непонятно, почему такое большое отставание, потому что старалась работать по всей трассе. Наверное, нужно посмотреть аналитику по отсечкам, по участкам и проанализировать работу лыж.
Ветер действительно очень менялся по сравнению с пристрелкой. Я пристреливалась в штиль, а когда пришла, ветер был с левой стороны. Я вынесла первый выстрел и его промазала, остальные выстрелы уже выносила и попадала. На «стойке» тоже приходилось пережидать порыв.
Конечно, я расстроена, что такой результат, но впереди ещё гонка, поэтому буду настраиваться», – приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
- 14 февраля 2020
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