Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после провала в спринте на ЧМ

Женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачёте Кубка наций после неудачной спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Лучшая из отечественных биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт, допустив три промаха, показала 21-й результат.

Лидерство сохраняет команда Норвегии, в тройку лучших входят Франция и Швеция.

В зачёт Кубка наций входят спринтерская и индивидуальная гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонисток смогут представлять страну в одной гонке Кубка мира на следующий сезон. Первые пять сборных могут выставлять по шесть спортсменок.

Биатлон. Кубок наций. Женщины

После 17 гонок

1. Норвегия – 5680.

2. Франция – 5167.

3. Швеция – 5038.

4. Германия – 4990.

5. Россия – 4712.

6. Швейцария – 4650.