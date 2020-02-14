Женская сборная России сохранила пятое место в Кубке наций после провала в спринте на ЧМ

Женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в зачёте Кубка наций после неудачной спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Лучшая из отечественных биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт, допустив три промаха, показала 21-й результат.
Лидерство сохраняет команда Норвегии, в тройку лучших входят Франция и Швеция.
В зачёт Кубка наций входят спринтерская и индивидуальная гонки, а также эстафеты. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонисток смогут представлять страну в одной гонке Кубка мира на следующий сезон. Первые пять сборных могут выставлять по шесть спортсменок.
Биатлон. Кубок наций. Женщины
После 17 гонок
1. Норвегия – 5680.
2. Франция – 5167.
3. Швеция – 5038.
4. Германия – 4990.
5. Россия – 4712.
6. Швейцария – 4650.
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