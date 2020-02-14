Вирер: рада стартовать в жёлтой майке лидера на глазах у родной публики

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выступление в спринте на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Вирер финишировала седьмой, допустив два промаха и уступив 39 секунд победительнице — Марте Рёйселанд.

По итогам гонки Вирер вернулась на первое место в общем зачёте Кубка мира, обойдя норвежку Тириль Экхофф.

«Знаю, что выступила не очень хорошо сегодня, особенно на лыжне. Даже на «лёжке» стреляла очень медленно, сегодня было очень сложно, но рада, что в следующей гонке буду стартовать в жёлтой майке лидера на глазах у родной публики. Хочу просто насладиться гонкой. Рада, что у нас есть один день отдыха. Сегодня был тяжёлый день», – приводят слова Вирер в официальном «твиттере» IBU.