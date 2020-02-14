Юрлова-Перхт может пропустить гонку преследования на ЧМ по биатлону

Российская теннисистка Екатерина Юрлова-Перхт может пропустить гонку преследования, которая состоится 16 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Об этом заявил тренер женской сборной России Леонид Гурьев. В прошедшем спринте россиянка показала 21-й результат (+1.03,6).

«Что касается Юрловой-Перхт, то в Риднау она была в оптимальном состоянии, со стрельбой не было никаких проблем. Было изобилие скоростной работы. Наверное, получился для неё перебор. Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести. Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия», – приводит слова Гурьева «Матч ТВ».