Пидгрушная — о сборной: наш секрет в том, что финансирование зависит от числа медалей

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала результаты спринта, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Пидгрушная финишировала в шаге от подиума, уступив победительнице, Марте Рёйселанд, 25,6 секунды.

«Я всё равно рада этому четвёртому месту. Единственное, жалко, что был промах и не удалось всё-таки зайти на подиум, очень хотелось. Наверное, мне сегодня всё-таки повезло, у меня не было большого порыва ни на «лёжке», ни на «стойке», поэтому можно было стрелять. В чём секрет сборной Украины? Наш секрет в том, что в нашей стране финансирование биатлона зависит именно от медалей чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр (смеётся). Ещё 21 февраля у нашего президента федерации день рождения, всегда стараемся сделать ему презент», — приводит слова Пидгрушной официальный «твиттер» IBU.