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Данкли — о серебре ЧМ: я всё-таки приехала не просто побегать, а попытаться выиграть

Данкли — о серебре ЧМ: я всё-таки приехала не просто побегать, а попытаться выиграть
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

34-летняя американка Сюзан Данкли поделилась эмоциями от попадания на подиум в спринте, прошедшем в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Биатлонистка завоевала серебро, уступив 6,8 секунды победительнице – Марте Рёйселанд.

«Удивилась ли, что попала на подиум? Ну я всё-таки приехала не просто побегать, а попытаться выиграть. Гонка, к счастью, удалась. Ключевыми факторами стали умение терпеть и многочисленные ошибки соперниц на рубежах. Когда поняла, что ни разу не промахнулась, включила максимум и понадеялась на выносливость. В какой-то момент думала: всё, приехала, больше не могу. Но глянула на табло — вторая. Дико счастлива. Если бы отдала не все силы, могла бы в чём-то себя винить. Но вы видели, в каком состоянии финишировала я и как неслась Марте Рёйселанд. Использовала свой шанс, и это главное», – приводит слова Данкли «Матч ТВ».

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