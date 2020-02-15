Кугаевский: возникают сомнения в объективности оценки результатов Юрловой-Перхт и Старых

Заслуженный тренер России Максим Кугаевский, который является личным наставником биатлонистки Ирины Старых, прокомментировал выступление женской национальной команды в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он отметил, что эксперты не совсем объективно оценивают результат его подопечной.

«Странно было слышать после гонки от некоторых специалистов, что уступившая ходом 50 секунд лидерам Юрлова-Перхт выглядела на трассе великолепно, а уступившая ей в скорости лишь 10 секунд Старых была функционально не готова. Сразу возникают сомнения в объективности оценки», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».

Россиянки не попали в топ-20 в спринтерской гонке на ЧМ. Лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, с тремя промахами показавшая 21-й результат. Светлана Миронова (2) заняла 38-е место, Лариса Куклина (4) – 48-е, Ирина Старых (4) – 53-е. Победу в спринте одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд.