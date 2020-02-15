Бронзовый призёр ЧМ Харватова хотела завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Чешская биатлонистка Луция Харватова прокомментировала бронзовую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). По словам спортсменки, до этого успеха она задумывалась об окончании карьеры из-за проблем с сердцем.



«Знаю, что нестабильна в стрельбе. Это идёт ещё с тех времен, когда перешла в биатлон из лыжного спорта. Как у биатлонистки, у меня не так много опыта именно в этом компоненте. Когда перешла в биатлон, очень многие специалисты давали массу советов, что и как нужно делать, чтобы хорошо стрелять. И вот, наверное, впервые я выполнила то, о чём они говорили.



Безусловно, это моё самое большое достижение. В последнее время было много мыслей об окончании карьеры, особенно учитывая проблемы с сердцем. Тяжело было продолжать заниматься биатлоном. Но последние два года с нами работает норвежский тренер, и мы нашли ключ к успеху. Спасибо и ему, и всей нашей команде.



Конечно, в пасьюте снова будет волнительно, но постараюсь не сплоховать. Пока же хочу насладиться этой бронзовой медалью. А от гонки преследования надеюсь получить максимальное удовольствие», — приводит слова Харватовой Biathlon.com.ua.



Победу в спринте одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Россиянки не попали в топ-20.